Лінію фронту відсунули від Запоріжжя на 5-7 км, - Іван Федоров

На це військовим знадобилось два тижні.

Протягом останніх двох тижнів українські військові відсунули лінію фронту на 5—7 кілометрів від Запоріжжя.

Про це повідомив в ефірі телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров.

«Є факти: протягом останніх двох тижнів на 5—7 км відсунули лінію фронту від Запоріжжя, тож буде деокупація і Мелітополя, і інших міст», - заявив Федоров.

Він додав, що росіяни переводять війська із Запорізького напрямку на Херсонський через "опади від ЗСУ у вигляді 155 мм".

Іван Федоров також зазначив, що окупантів на “референдумі” в Мелітополі можуть підтримати 3—5% місцевого населення, решта — ні.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація Мелітополя терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники. Вони хочуть зберігати в них тіла вбитих російських окупантів.