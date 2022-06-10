Одного з них підозрюють у вбивстві цивільного.

Правоохоронці заочно повідомлено про підозру двом військовослужбовцям ЗС РФ у порушенні законів та звичаїв війни. Один з них підозрюється у вбивстві цивільного мешканця на Київщині та викраденні майна, другий - у погрозах вбивством та залякуванні під час допитів цивільних.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

“За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Андріївка Бучанського району військовослужбовець 64 окремої гвардійської мотострілецької бригади Сухопутних військ Збройних сил РФ у складі 35-ї загальновійськової армії незаконно затримав цивільного чоловіка. Разом з невстановленим російським військовим, погрожуючи насиллям, вони помістили його до електричної підстанції. Там беззбройного чоловіка спочатку били, а потім підозрюваний вбив його пострілом з вогнепальної зброї в голову”, - повідомили в прокуратурі.

Крім того, купант разом зі співслужбовцями вдерся до будинку іншого мешканця села, після чого, погрожуючи зброєю господарю, вони заволоділи його автомобілем.

Також підозрюваний вдерся до будинку 96-річного ветерана II світової війни та викрав генератор, який забезпечував електроенергією помешкання потерпілого і ордени за участь у Другій світовій війні, отримані як за часів Радянського союзу, так і державні нагороди України та відомчі відзнаки й нагороди Міноборони України.

Частину награбованого окупант причепив на форму, сфотографувався та хизувався цим у соціальній мережі.

Другий підозрюваний - військовослужбовець повітряно-десантних військ збройних сил РФ. Разом з невстановленими солдатами армії РФ він проводив незаконні допити цивільного населення та обшуки у помешканнях громадян. Застосовував до них заборонені міжнародним правом методи війни, такі як погроза вбивством та залякування.

Фото: Пресслужба Київської обласної прокуратури

Фото: Пресслужба Київської обласної прокуратури

Нагадаємо, поліція Київської області знайшла в лісосмузі біля села Вишеград, де розташовувались позиції армії Росії, застреленого в потилицю чоловіка.