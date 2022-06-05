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В селі на Київщині знайшли тіло розстріляного в потилицю цивільного

Це мешканець Волині.

В селі на Київщині знайшли тіло розстріляного в потилицю цивільного
Фото: поліція Київської області

Поліція Київської області знайшла в лісосмузі біля села Вишеград, де розташовувались позиції армії Росії, застреленого в потилицю чоловіка.

За попередніми даними, цивільного жителя окупанти застрелили з вогнепальної зброї в голову. Про це повідомили в поліції Київщини в Facebook.

"Поліцейські встановили, що 41-річний житель Волині минулоріч приїхав працювати будівельником в село Колонщина під Макаровим. Під час окупації зник в районі, де базувались війська окупантів. Правоохоронці вже розшукали сестру загиблого", – повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов. 

Поліцейські Бучанського районного управління поліції, слідчі та криміналісти оглянули тіло та скерували на судмедекспертизу, яка встановить остаточну причину смерті. 

Це вже не перший випадок виявлення тіл убитих окупантами цивільних в лісу біля Вишеграда. В травні там знайшли убитого мешканця Колонщини. Він був розстріляний в спину. 

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