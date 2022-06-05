У селі Димер на Київщині через російську агресію постраждало 614 будівель.

Про це повідомив голова Київської облвійськадміністрації Олексій Кулеба.

Він додав, що в Димері повністю зруйновані війною 90 будівель.

Також був пошкоджений завод одного з найпотужніших підприємств в Україні з виробництва вікон.

Нагадаємо, самопроголошеного голову Димерської ОТГ Київщини судитимуть за співпрацю з окупантами. Підозрюваний підбирав людей для незаконної співпраці з російськими військовими, залучав їх до виконання робіт у селищній раді й на території громади. Самопроголошений "голова" надавав окупантам інформацію про учасників АТО, тероборони і місцевих депутатів.