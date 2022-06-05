Вщент згорів штаб гуманітарної допомоги, де у сховищі проживали більше 40 мирних мешканців.

Унаслідок артилерійського обстрілу центру Лисичанська Луганської області пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура, за цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє Національна поліція.

"Вночі окупаційні війська рф з артилерії обстріляли центр м. Лисичанськ, пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура міста. Крім цього, вщент згорів штаб видачі гуманітарної допомоги, де у сховищі постійно проживали більше 40 мирних мешканців. Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Раніше начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай поінформував, що вночі 5 червня близько 30 снарядів влучили в будівлю гуманітарного штабу в Лисичанську.

Нагадаємо, що 6 червня з Лисичанська Луганської області вдалося евакуювати 66 цивільних мешканців, з них 6 дітей.

За словами Гайдая, українські військові також повернули контроль над половиною Сєвєродонецька.