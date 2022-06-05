Унаслідок артилерійського обстрілу центру Лисичанська Луганської області пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура, за цим фактом відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомляє Національна поліція.
"Вночі окупаційні війська рф з артилерії обстріляли центр м. Лисичанськ, пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура міста. Крім цього, вщент згорів штаб видачі гуманітарної допомоги, де у сховищі постійно проживали більше 40 мирних мешканців. Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Раніше начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай поінформував, що вночі 5 червня близько 30 снарядів влучили в будівлю гуманітарного штабу в Лисичанську.
Нагадаємо, що 6 червня з Лисичанська Луганської області вдалося евакуювати 66 цивільних мешканців, з них 6 дітей.
За словами Гайдая, українські військові також повернули контроль над половиною Сєвєродонецька.