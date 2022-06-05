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У районі Ізюму найгарячіше, - Синєгубов

Окупанти роблять спроби наступу.

У районі Ізюму найгарячіше, - Синєгубов
Знищені окупанти, які збирались посилюватись на Харківському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

На Харківському напрямку російські війська намагаються втримати раніше захоплені території і безуспішно роблять спроби наступу у напрямках Довгеньке – Долина та Бражківка – Вірнопілля. 

Про це у Телеграм написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог продовжив обстрілювати населені пункти Харківського та Чугуївського районів. Внаслідок обстрілу села Циркуни в Харківському районі зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. З важкої зброї обстріляно Дергачі та навколишні села. Постраждалих немає.

Також ворог обстріляв населені пункти Чугуївського району. В Чугуєві поранення отримав чоловік 52 років. У селах Коробочкіне та Чкаловське 2 поранених. Ще 2 поранених в смт Малинівка. В місті Балаклія Ізюмського району поранення отримала літня жінка.

"На Харківському напрямку окупанти намагаються обстрілювати позиції наших захисників та втримати раніше захоплені території. У районі Черкаських Тишків росіяни застосували фосфорні боєприпаси. У районі Ізюму найгарячіше. Окупанти роблять спроби наступу у напрямках Довгеньке – Долина та Бражківка – Вірнопілля. Наші збройні Сили тримають позиції", - написав керівник ОВА.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку підрозділи противника намагаються не допустити подальше просування наших військ до Державного кордону. 

3 червня під час обстрілу Балаклії постраждали вісім мирних мешканців включно з 11-річною дитиною.

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