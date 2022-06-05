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Останнім часом у Києві та на Київщині активізувалися ДРГ, - Денисенко

Росіяни набирають людей з окупованих територій.

Останнім часом у Києві та на Київщині активізувалися ДРГ, - Денисенко
Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко
Фото: Анна Стешенко

Останнім часом відзначається посилення диверсійної роботи росіян у Києві та Київській області.

Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Укрінформ.

"Насправді ситуація така, що упродовж останнього часу росіяни, дійсно, посилили диверсійну роботу. Вони набирають людей, переважно з окупованих територій, це Донецька (і Луганська - ред.) області, це люди, які як мінімум розуміють, а інколи навіть можуть говорити українською мовою, для того щоб потім їх перекидати у інші регіони України і робити тут ті чи інші теракти", - сказав Денисенко.

Він додав, що був період, коли ДРГ дещо затихли, проте наразі вони знову активізувалися, їх затримують "відносно регулярно".

Радник міністра зазначив, що стосовно затримання диверсантів проводиться оперативна робота.

"І наразі, насправді, результати роботи ДРГ абсолютно мінімальні", - наголосив Денисенко.

Раніше у Міноборони зазначили, що командування збройних сил РФ намагається активізувати диверсійну війну на нашій території.

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