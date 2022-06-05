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Подоляк: Ракетні удари по Києву мають одну мету – вбити якнайбільше українців

Радник Єрмака знову нагадав про необхідність більших санкцій проти Росії.

Подоляк: Ракетні удари по Києву мають одну мету – вбити якнайбільше українців
Фото: Влад Кузніченко

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні ранкові ракетні удари окупантів по Києву.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.

"Поки хтось просить "не принижувати Росію", Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якнайбільше українців. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більшу зброю", - написав він.

Нагадаємо, що 5 червня зранку російські війська завдали ракетних ударів по обʼєктах інфраструктури в Дарницькому та Дніпровському районах Києва. Жертв немає, але постраждала одна людина.

У Київській військовій обладміністрації повідомили, що вранці 5 червня над Обухівським районом сили ППО збили ворожу ракету.

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