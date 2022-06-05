Подоляк: Ракетні удари по Києву мають одну мету – вбити якнайбільше українців

Радник Єрмака знову нагадав про необхідність більших санкцій проти Росії.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні ранкові ракетні удари окупантів по Києву.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.

"Поки хтось просить "не принижувати Росію", Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якнайбільше українців. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більшу зброю", - написав він.

Поки хтось просить «не принижувати 🇷🇺», Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше 🇺🇦. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 5, 2022

Нагадаємо, що 5 червня зранку російські війська завдали ракетних ударів по обʼєктах інфраструктури в Дарницькому та Дніпровському районах Києва. Жертв немає, але постраждала одна людина.

У Київській військовій обладміністрації повідомили, що вранці 5 червня над Обухівським районом сили ППО збили ворожу ракету.