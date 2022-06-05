Подоляк: Ракетні удари по Києву мають одну мету – вбити якнайбільше українців

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні ранкові ракетні удари окупантів по Києву.
Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.
"Поки хтось просить "не принижувати Росію", Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якнайбільше українців. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більшу зброю", - написав він.
Поки хтось просить «не принижувати 🇷🇺», Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше 🇺🇦. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 5, 2022
Нагадаємо, що 5 червня зранку російські війська завдали ракетних ударів по обʼєктах інфраструктури в Дарницькому та Дніпровському районах Києва. Жертв немає, але постраждала одна людина.
У Київській військовій обладміністрації повідомили, що вранці 5 червня над Обухівським районом сили ППО збили ворожу ракету.