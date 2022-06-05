262 дитини загинуло внаслідок збройної агресії Росії в Україні

За добу одна дитина загинула та дні було поранено.

Станом на ранок 5 червня 2022 року більше ніж 729 українських дітей постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 262 дитини загинуло та понад 467 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 189, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

3 червня внаслідок потрапляння ворожого снаряду в будинок в м. Гірське Сєвєродонецького району Луганської області отримав поранення несумісні з життям 13-річний хлопець.

У ході фіксації воєнних злочинів стало відомо про поранення двох дітей у Волноваському районі Донецької області.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. При цьому 182 з них зруйновано повністю.

“Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях”, - зазначили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що майже 460 депортованих дітей із Маріупольського та Волноваського районів на сьогодні тримають у Ростовській області та біля Санкт-Петербурга.

В Україні хочуть створити єдиний реєстр дітей, зниклих безвісти, включно з примусово депортованими.