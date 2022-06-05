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Військові моряки збили уночі дві ракети над Миколаївщиною

Ракети збиті з переносних ЗРК.

Військові моряки збили уночі дві ракети над Миколаївщиною
Фото: facebook/navy.mil.gov.ua

Екіпажі двох військових кораблів України збили дві російські ракети над Миколаївською областю. Про це повідомляє ВМС ЗС України.

Ракети знищені з переносних ЗРК, зазначили у ВМС.

"Не зважаючи на ніч, українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно поцілили у ворожі ракети", - йдеться у повідомленні.

Також у ВМС додали, що вчора особовий склад знищив 4 крилаті ракети окупантів, які були випущені по мирних містах України.

Нагадаємо, сьогодні Росія завдала ракетних ударів по Києву та Краматорську. Внаслідок обстрілу жертв немає.

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