Угруповання Об’єднаних сил знищило три танки та 11 бойових машин окупантів

РФ зруйнувала і пошкодила у регіоні 27 цивільних об’єктів.

За минулу добу окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Угруповання Об’єднаних сил.

Вони зруйнували і пошкодили 27 цивільних об’єктів, з них: 24 житлові будинки, дитячий табір, підприємство “АЗОТ” та сільськогосподарське підприємство.

“Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 5 атак ворога. На трьох локаціях ще тривають бої”, – йдеться у повідомленні.

Військові знищили три танки, чотири артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин і 26 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий гелікоптер К-52 та два безпілотники типу “Орлан-10”.

Нагадаємо, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” минулої доби ліквідували 60 окупантів.

Російські окупанти під час агресії проти України втратили вже понад 31 тис. своїх військових.