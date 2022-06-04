Сьогодні на Донеччині окупанти вбили 6 цивільних людей

За суботу, 4 червня росіяни вбили шістьох цивільних жителів Донецької області.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Чотирьох – у Веселому, одного – в Адамівці та ще одного – у Хрестищі.
Ще 9 людей отримали поранення.
“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – зазначив він.
Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу 4 червня зайнялася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври (Донецька область).