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Сьогодні на Донеччині окупанти вбили 6 цивільних людей

9 людей отримали поранення.

За суботу, 4 червня росіяни вбили шістьох цивільних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Чотирьох – у Веселому, одного – в Адамівці та ще одного – у Хрестищі. 

Ще 9 людей отримали поранення.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу 4 червня зайнялася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври (Донецька область).

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