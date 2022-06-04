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Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів

Також вивели з ладу декілька одиниць ворожої техніки.

Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Фото: Пресслужба Нацгвардії України

Бійці Нацгвардії ліквідували у Донецькій області майже весь взвод російських окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі НГУ.

Також знищили ворожу БМП і ще сім одиниць техніки.

"Мінометна батарея Нацгвардії не вперше грає у схованки з окупантом та цього разу "знайшла" близько 20 російських солдат, а також 8 одиниць бойової техніки. Чотири БТР-82, дві МТЛБ та один Т-72 були виведені з ладу, а один БМП-2 більше ніколи не зможе спричинити біль українській землі", - розповіли гвардійці.

На Facebook-сторінці захисники оприлюднили відео знищення окупантів.

Нагадаємо, напередодні військовослужбовці Національної гвардії України у Сєвєродонецьку підбили ворожий танк. А підрозділи ППО НГУ від початку російського вторгнення знищили 17 ворожих повітряних цілей.

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