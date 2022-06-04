З ініціативи першої леді Олени Зеленської на території Національного заповідника "Софія Київська" відбулася акція зі вшанування дітей, які загинули через збройну агресію РФ.

Про це йдеться на сайті Президента України.

На захід запросили рідних загиблих і представників дипломатичного корпусу різних держав.

Присутні вшанували вбитих Росією дітей хвилиною мовчання і розвісили на деревах дзвіночки, які символізують голоси вбитих маленьких українців.

"Сьогодні серед нас люди, які втратили найдорожче. Батьки. Мені бракує слів, щоб сказати, як я співчуваю. Усі слова зараз можуть бути банальними й зайвими. Дозвольте просто побути з вами, розділити цей біль. Ваші історії знає вся країна, і ви не самі. Ви маєте знати, що ви – важливі. Ви були найважливішими людьми для ваших дітей. Тож бережіть себе заради них. Вони б цього хотіли", – сказала Олена Зеленська.

Вона закликала іноземних дипломатів, щоб вони і їхні країни робили "все, щоб в Україні не гинули діти. Я впевнена, що світові це до снаги".

Фото: пресслужба ОПУ

Фото: пресслужба ОПУ

Нагадаємо, в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, що триває від 24 лютого, поранень зазнали 465 дітей, загинула 261 дитина.

У 2021-му парламент проголосував за те, щоб щороку 4 червня відзначати День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.