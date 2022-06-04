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Окупанти пригнали друге судно для викрадення металу з Маріуполя

28 травня почали вантажити першу партію.

Окупанти пригнали друге судно для викрадення металу з Маріуполя
Фото: facebook/Evgeny Sosnovsky

Російські окупанти продовжують красти метал із захопленого Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. 

"Прямо зараз в акваторію Маріупольського порту зайшло друге судно під прапором Росії і швартується під відвантаження металопрокату. Апетит приходить під час їжі. Мародери…", - написав він.

28 травня Андрющенко розповів, що в Маріуполь зайшла велика група кадировців, після появи яких почалося завантаження українського металопрокату з Маріупольського порту. Андрющенко припустив, що метал вивозитимуть з порту малими партіями.

Нагадаємо, що супутник зафіксував у порту окупованого Маріуполя рух вантажних суден, якими російські загарбники можуть вивозити метал та зерно.

Раніше про намір окупантів вивезти українське майно повідомив директор ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігор Барський.

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