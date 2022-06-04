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Україна розслідує понад 20 проваджень щодо депортацій

Розслідування ускладнено тим, що немає доступу до депортованих дітей.

Україна розслідує понад 20 проваджень щодо депортацій
Фото: Facebook/Ірина Венедіктова

Україна розслідує понад 20 кримінальних проваджень щодо примусового переміщення осіб у росію та білорусь. 

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Укрінформ.

“В нас більше 20 справ щодо примусового переміщення осіб у рф, білорусь. Безпосередньо в Кримінальному кодексі України є стаття про геноцид, де чітко зазначається, що примусове переміщення дітей є частиною кваліфікуючою злочину геноциду, тому для нас це перспективний напрямок розслідування”, - сказала вона.

А також вона зазначила, що розслідування ускладнено тим, що немає доступу до територій та дітей, які були депортовані.

Нагадаємо, що Росія розпочала примусову депортацію українців з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей ще до початку повномасштабного вторгнення.

Також майже 460 депортованих дітей із Маріупольського та Волноваського районів на сьогодні тримають у Ростовській області та біля Санкт-Петербургу.

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