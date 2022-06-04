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Унаслідок ранкового обстрілу Миколаєва загинули троє мирних мешканців, ще четверо зазнали поранень

Під обстріл потрапив Корабельний район. 

Унаслідок ранкового обстрілу Миколаєва загинули троє мирних мешканців, ще четверо зазнали поранень
Фото: Сєнкевич Online Telegram

Унаслідок ранкового обстрілу Миколаєва загинули троє людей: двоє на місці і один дорогою до лікарні.

Поранень зазнали ще четверо мирних мешканців, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич на каналі в телеграм.

"Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва. Сьогодні зранку вчергове постраждав Корабельний район", – заявив він. 

За попередніми даними, руйнувань зазнали три багатоповерхівки.

Корабельний район – це околиці Миколаєва, неподалік межі з Херсонщиною, яка тимчасово окупована ворогом. 

Нагадаємо, крім обласного центру, ворог обстріляв і інші населені пункти Миколаївщини. За добу поранені ще девʼятеро людей. 

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