Унаслідок ранкового обстрілу Миколаєва загинули троє мирних мешканців, ще четверо зазнали поранень

Унаслідок ранкового обстрілу Миколаєва загинули троє людей: двоє на місці і один дорогою до лікарні.

Поранень зазнали ще четверо мирних мешканців, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич на каналі в телеграм.

"Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва. Сьогодні зранку вчергове постраждав Корабельний район", – заявив він.

За попередніми даними, руйнувань зазнали три багатоповерхівки.

Корабельний район – це околиці Миколаєва, неподалік межі з Херсонщиною, яка тимчасово окупована ворогом.

Нагадаємо, крім обласного центру, ворог обстріляв і інші населені пункти Миколаївщини. За добу поранені ще девʼятеро людей.