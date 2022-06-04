На Київщині СБУ ліквідувала канал фінансування російської агентури

Цю схему використовували для фінансування російськими кураторами агентів, що діяли проти України.

У Київській області під час спецоперації нейтралізували організоване злочинне угруповання, що діяло в інтересах спецслужб Росії. Його учасники налагодили механізм прихованого переправляння коштів з РФ до України через підсанкційні платіжні системи.

Схему використовувала ворожа агентура, яка отримувала кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти України, повідомили в пресслужбі СБУ.

"Під час обшуків за адресами проживання та в офісному приміщенні учасників угруповання виявлено понад 13 млн у гривневому еквіваленті", – зазначили в повідомленні.

Фото: СБУ

До угруповання входили троє мешканців Київської області. Вони створили мережу анонімних інтернет-платформ, через які приймали "замовлення" на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з небанківських заборонених систем Росії. Ці незаконні операції проводили у власному пункті обміну валют.

Організатору схеми повідомили про підозру за ч. 1 ст. 200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення). Ці дії караються штрафом від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації нелегального фінансового трафіку.

Фото: СБУ

Нагадаємо, що будь-який обіг грошей між Україною та Росією заборонений з 24 лютого.