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У Слов'янську є електроенергія, водопостачання відсутнє, - мер

Запаси питної води в місті є.

У Слов'янську є електроенергія, водопостачання відсутнє, - мер
Внаслідок обстрілів 31 травня у Слов'янську була пошкоджена школа
Фото: Павло Кириленко у Facebook

У Слов'янську Донецької області є подача електроенергії, водопостачання відсутнє майже тиждень.

Про це під час всеукраїнського телемарафону заявив міський голова Слов'янська Вадим Лях, інформує УНІАН.

"Сьогодні у нас вже місто з електроенергією. За електрикою тягнуться й інші інфраструктурні проблеми - це відсутність води в місті майже тиждень. Намагаємося відновити подачу води, але підкачувальні станції і фільтрувальні, які знаходяться у двох джерелах подачі води на місто, знаходяться за містом в зоні обстрілів. Ці селища постійно обстрілюються, тому виїзд туди комунальників ускладнений", - повідомив він.

Лях додав, що на сьогоднішній день організовано підвіз води, запаси питної води в місті є.

1 червня повідомлялося, що комунальники готуються відновити водопостачання в місті Слов'янськ Донецької області.

А уночі 31 травня російські військові завдали ракетного удару по Слов'янську. Унаслідок обстрілів загинуло троє людей, шестеро отримало поранення.

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