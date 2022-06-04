У Слов'янську є електроенергія, водопостачання відсутнє, - мер

У Слов'янську Донецької області є подача електроенергії, водопостачання відсутнє майже тиждень.

Про це під час всеукраїнського телемарафону заявив міський голова Слов'янська Вадим Лях, інформує УНІАН.

"Сьогодні у нас вже місто з електроенергією. За електрикою тягнуться й інші інфраструктурні проблеми - це відсутність води в місті майже тиждень. Намагаємося відновити подачу води, але підкачувальні станції і фільтрувальні, які знаходяться у двох джерелах подачі води на місто, знаходяться за містом в зоні обстрілів. Ці селища постійно обстрілюються, тому виїзд туди комунальників ускладнений", - повідомив він.

Лях додав, що на сьогоднішній день організовано підвіз води, запаси питної води в місті є.

1 червня повідомлялося, що комунальники готуються відновити водопостачання в місті Слов'янськ Донецької області.

А уночі 31 травня російські військові завдали ракетного удару по Слов'янську. Унаслідок обстрілів загинуло троє людей, шестеро отримало поранення.