Окупанти замінували пляжі на Херсонщині, загинуло троє людей

Військові РФ замінували пляжі у селищі Лазурне Херсонської області. Вчора троє людей підірвалися на ворожій міні поблизу пансіонату "Парус".

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Згідно з повідомленням, здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Військовослужбовці збройних сил РФ, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря в смт Лазурне. 3 червня троє цивільних людей, перебуваючи на місцевому пляжі поблизу пансіонату "Парус", підірвалися на ворожій міні. Від нищівного вибуху усі вони загинули на місці", – йдеться у повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на швидке, повне і неупереджене дослідження обставин правопорушення.

Нагадаємо, загарбники бояться опору місцевого населення, який наростає у Херсонській області. Керівництво окупантів пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах. Місцеві жителі продовжують чинити спротив.