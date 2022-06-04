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Через російські обстріли дев'ять жителів Миколаївщини отримали поранення

Їм надають необхідну медичну допомогу у лікарні.

Через російські обстріли дев'ять жителів Миколаївщини отримали поранення
Фото: ДСНС

Унаслідок обстрілів Миколаївської області минулої доби будо поранено дев'ятьох людей.

Про це повідомила у Telegram заступниця голови Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва.

Зазначається, що окупанти відкрили вогонь по Баштанському району, Миколаєву, Березнегуватській громаді.

"Загалом за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей. Дітей серед постраждалих немає", – повідомила Ганна Замазєєва.

Поранених доставили до лікарень та надають їм необхідну медичну допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 252 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 73 постраждалих отримало допомогу амбулаторно", – додала вона.

Нагадаємо, протягом доби 3 червня рятувальники Миколаївщини ліквідували дев’ять пожеж на території області. Три з них сталися через обстріли з боку російських військових.

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