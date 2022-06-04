Кожен може обрати, як саме допомогти: відбудовуючи міст до Ірпеня чи купуючи медичне обладнання.

Президент Володимир Зеленський виступив на відеопрезентації платформи United24 у Вашингтоні.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський наголосив, що російська армія намагається не лише вбити якнайбільше людей, а й зруйнувати всю інфраструктуру, необхідну для життя. Президент розповів, що після російських військових в Україні залишаються руїни, випалені міста, цілеспрямовано знищені ракетами університети й пологові будинки. Однак люди повинні мати куди повертатися вже сьогодні.

"Ось чому я ініціював створення спеціальної платформи – United24. Це не просто фандрейзинг. Це одна з можливостей довести Росії, що зло не зможе перемогти", – пояснив Зеленський.

Тисячі об'єктів інфраструктури потребують відновлення. Зеленський розповів американцям, що вони можуть долучитись до допомоги. Кожен може обрати, як саме: відбудовуючи міст до Ірпеня чи купуючи обладнання, завдяки якому пораненим зможуть врятувати життя.

Нагадаємо, що на початку травня глава держави ініціював запуск фандрейзингової платформи UNITED 24, яка має на меті збільшити благодійні пожертвування на підтримку України у світі. Фандрейзингова платформа UNITED 24 працює за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога, відбудова України.

За перший тиждень її роботи на рахунках НБУ було зібрано понад 25 млн доларів. Всі охочі можуть зробити внесок в один клік на сайті u24.gov.ua. Корпоративні донори також мають змогу обрати цільову допомогу – забезпечити обладнанням лікарню, відбудувати об’єкт критичної інфраструктури, придбати амуніцію для військових тощо. Невдовзі така можливість з’явиться і для широкої аудиторії.

За підтримки UNITED 24 відбуватимуться благодійні події та концерти, партнерські проєкти з відомими брендами, а також співпраця з лідерами думок.

18 травня Зеленський підписав указ про заснування національного бренду UNITED 24.