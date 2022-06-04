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Окупанти вбили четверо людей у Гірській громаді Луганщини, серед них – дитина

Є поранені у Сєвєродонецьку.

Окупанти вбили четверо людей у Гірській громаді Луганщини, серед них – дитина
Фото: luganskua.com

Минулої доби в місті Гірське Луганської області внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, у Золотому – один мешканець.

Про це написав у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У місті Гірське 3 червня від обстрілів російською армією загинули мати з дитиною. Ще одне несумісне із життям поранення отримав житель міста Золоте. Також стало відомо про загиблого три дні тому мешканця Гірського", – йдеться в повідомленні.

Сергій Гайдай додав, що є поранені в Сєвєродонецьку, де росіяни несуть втрати, але підсилившись, продовжують штурмувати місто.

Учора російські військові знову намагалися відрізати Сєвєродонецьк, обстрілявши ще один міст. Один із снарядів влучив у вцілілу квартиру.

"На щастя, батько із сином, що там проживали, залишилися неушкодженими. Наші військові евакуювали їх до безпечного місця поза межами Сєвєродонецька, – написав Гайдай.

За минулу добу в Сєвєродонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по шість багатоповерхівок. У Гірському – вісім будинків, у Новоіванівці – сім, у Врубівці – шість. Є руйнування житлового фонду в Метьолкіному.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА вчора повідомив про те, що ЗСУ відбили в російських окупантів 20% території Сєвєродонецька.

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