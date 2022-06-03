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Під Сєвєродонецьком від обстрілу постраждали двоє журналістів та загинув водій

Журналісти працювали на Reuters. 

Під Сєвєродонецьком від обстрілу постраждали двоє журналістів та загинув водій
Фото: Укрінформ

Двоє журналістів отримали поранення під час обстрілу поблизу міста Сєвєродонецьк. Водій транспортного засобу, в якому вони їхали, загинув. 

Про це повідомляє CNN з посиланням на прессекретаря Reuters. 

“Під час репортажної поїздки двоє журналістів Reuters отримали легкі поранення, коли вони потрапили під вогонь по дорозі до Сєвєродонецька. Вони їхали на автомобілі, наданому підтримуваними Росією сепаратистами, за кермом якого була особа, призначена сепаратистами. Водій транспортного засобу загинув", - розповів представник Reuters.

Речник не надав додаткових подробиць інциденту. 

Нагадаємо, 30 травня російські військові обстріляли автомобіль, який їхав забирати людей з Луганської області. Унаслідок обстрілів загинув іноземний журналіст.

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