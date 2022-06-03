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Українські захисники відбили 20% території Сєвєродонецька, - Гайдай

"Руснява армія гине в обласному центрі як мухи - в них значні втрати як серед вбивць, так і в техніці".

Українські захисники відбили 20% території Сєвєродонецька, - Гайдай

Українські військові відбили в російських окупантів 20% території Сєвєродонецька.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, наразі загарбники контролюють тільки близько половини міста.

"Руснява армія гине в обласному центрі як мухи - в них значні втрати як серед вбивць, так і в техніці... Взяти область за два тижні, як прогнозує британська розвідка, в росіян не вийде. Будемо гнати", - наголосив Гайдай.

Очільник Луганщини додав, що українським військовим потрібна "далекобійна артилерія, аби посунути ворожу, тоді і рашистська піхота побіжить до кордону".

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ відтіснили окупантів від двох населених пунктів біля Сєвєродонецька. Місто має всі шанси на швидке звільнення.

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