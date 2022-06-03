"Голодні ігри". Як розблокувати експорт зерна з України?

Минулого року Україна зібрала рекордний урожай – 106 млн тонн олійних та зернових культур. Абсолютний максимум за всю історію нашої держави.

Урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2021 році становив 84 млн тонн, олійних культур – 22,6 млн тонн. За підсумками 2019-2020 маркетингового року Україна за обсягом експорту зернових культур стала другим експортером у світі після США.

Наша держава вважалася важливим гравцем на міжнародному зерновому ринку і одним із гарантів продовольчої безпеки у світі. Так би, певне, було і цього року. Якби не повномасштабне вторгнення Росії. Росіяни мало того, що блокують український експорт продовольства морськими шляхами, так ще й перекладають провину на Україну і шантажують світ жахливими наслідками продовольчої кризи.

Наслідки злочинних дій Росії в Україні й справді можуть бути жахливими: за оцінками фахівців, вони здатні спричинити глобальну продовольчу кризу, яка залишить на межі голоду 18 мільйонів осіб. (Читайте також Аграрний фронт: як зібрати, а головне – продати врожай у час війни.)

Варіантів розв’язання проблеми пропонується декілька, але наразі жоден з них ще не задіяний наповну. А час спливає.

За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, раніше Україна вивозила через порти Одеси та Миколаєва до 5 млн тонн сільськогосподарської продукції на місяць. За перший місяць війни Україна недоотримала на експорті продовольства $1,5 млрд.

Висоцький зазначив, що зараз Україна має три шляхи для експорту – порти Дунаю, залізниця та автошляхи, але з кожним із них свої проблеми.

Дунайські порти мають обмежену спроможність, оскільки немає достатньої кількості барж, причалів і терміналів. Раніше Україна практично не користувалася цим способом експорту своєї продукції, тому в ці потужності ніхто не інвестував.

Європейська залізниця теж не використовувалася активно для перевезення зернових. Через різницю в ширині колій та рухомому складі потрібно шукати європейські зерновози, перевантажувати продукцію у вагони вузькоколійки… "Наразі ми активно працюємо з європейськими партнерами над цим питанням, адже інакше експортні залишки, які є на наших складах, ми можемо експортувати три роки", – розповів урядовець.

За оцінками міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, дефіцит українського зерна матиме глобальні наслідки. Ціни на харчові продукти навіть в Європі можуть зрости на 25-30%.

Якщо країни не побачать великого потоку зерна з портів України, починаючи з кінця липня, почнеться настрій, близький до паніки, наголошує Сольський: "Бо для них це вже критично. Зараз вони переплачують. Але другий місяць. Напевно, це ще не так боляче. Але, коли вони побачать, що буде через 2-3 місяці за умови, якщо українські порти не будуть розблоковані, не знайдуться інші логістичні шляхи, ми їхys голоси будемо чути все більше та більше".

Про паніку, певне, говорити зарано, але голоси чути вже сьогодні. Пошук логістичних шляхів триває.

Альтернативна логістика

Наприкінці березня Україна розпочала переговори про відправку свого агроекспорту через європейські морські порти, зокрема морський порт Констанца в Румунії.

Під час зустрічі зі заступником міністра транспорту й інфраструктури Румунії – Державним секретарем Іонелою Скріоштяну Микола Сольський підкреслив, що Україна має десятки мільйонів тонн сільгосппродукції, передбаченої на експорт, але не може її вивезти через блокування Росією всіх українських портів.

Наприкінці квітня президент Латвії Егілс Левітс висловив бажання допомогти Україні з експортом зернових через свої порти – Ризький, Вентспілський і спеціальну економічну зону міста Лієпая.

Кількома днями пізніше премʼєр-міністр Болгарії Кіріл Петков під час пресконференції з нагоди його візиту до Києва повідомив, що Україна і Болгарія збираються перевести експорт українського зерна до болгарських портів.

На початку травня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким запропонував створити на кордоні з Польщею зелені коридори для експорту зернових.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила про готовність відправити кораблі до європейських портів, щоб українське зерно було доставлено тим, хто його потребує. За її словами, якщо це не буде зроблено, мільйони людей зіткнуться з голодом.

У травні німецька компанія Deutsche Bahn почала перевезення залізницею для підтримки експорту зерна з України. Наразі компанія вже перевозить два-три поїзди із зерном на день з України через Польщу та відповідні термінали до Західної Європи.

Як повідомив міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг, компанія DB Cargo перебуває в процесі створення "залізничного мосту", яким можна було б перевозити велику кількість сільськогосподарської продукції в порти Північного моря та Адріатики.

Наприкінці травня дочірня компанія "Чеських залізниць" ČD Cargo доставила перший вантаж українського зерна до німецького порту Браке (земля Нижня Саксонія), який далі вирушить до Єгипту. Перший поїзд перевіз близько 1,8 тис. тонн кукурудзи, яка була завантажена у вагони з європейською шириною колії на перевалочній станції Добра біля словацько-українського кордону.

Представники чеської держкомпанії домовлялися щодо різноманітних альтернативних маршрутів доставки зернових. Розглядаються маршрути через польські та німецькі порти, а також через порти Адріатичного моря.

Переговори з Москвою та Києвом щодо відкриття коридору через Туреччину для експорту українського зерна веде і Туреччина.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш вступив у перемовини з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відкрити експорт українських зернових та запобігти глобальному дефіциту продовольства. В ООН побоюються, що через підрив сільськогосподарської промисловості України внаслідок війни та блокади українських портів Росією зростання цін та потенційний дефіцит можуть дестабілізувати ситуацію у бідних країнах, що залежать від українського врожаю.

В обмін на деблокаду зернових Гутерріш пропонує повернути на світовий ринок російський і білоруський калій.

21 травня державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що неподалік українських портів 20 млн тонн зерна готові до відправлення – майже 90 кораблів фактично повні зерна та готові вирушати, але не можуть цього зробити через російську блокаду Чорного та Азовського морів.

“У різних частинах країни Росія буквально блокує доступ до їжі та іншої гуманітарної допомоги. Вона також використовує продовольство як зброю за межами України, перешкоджаючи українським товарам потрапити на міжнародні ринки”, –наголосив Блінкен.

Росія, намагаючись у такий спосіб створити механізм впливу на держави світу, заявила, що дасть можливість вивезти українське зерно в обмін на скасування певних санкцій. Це, до слова, спростовує попередні заяви російського керівництва про невразливість їхньої економіки до санкцій Заходу.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес закликав Росію відкрити зерновий коридор з чорноморських портів України, щоб допомогти країнам, де дефіцит продовольства може спровокувати голод. При цьому він відкинув ідею зняття санкцій і привітав пропозицію чорноморських країн, таких як Туреччина, супроводжувати українські зернові постачання.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на полях Світового економічного форуму в Давосі закликав не піддаватися на шантаж Росії про "коридор" для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.

"Росія зараз займається шантажем, кажучи, що розблокує шляхи експорту для української сільськогосподарської продукції, якщо Захід зніме санкції. На жаль, дехто ведеться на це… Так, ми співчуваємо усім у світі, кого торкнуться масштабні наслідки цієї російської блокади. Але закликаю кожного політика, незалежно від його статусу чи країни, яку він представляє: перш ніж говорити про зняття санкцій для порятунку дітей від голоду, нехай приїде в Україну подивитися на загиблих дітей, поговорити з батьками, чиїх дітей ґвалтували російські військові – і замовкне", – наголосив Кулеба.

Експорт під конвоєм?

Бачачи, що умовляння на Росію не діють, союзники України почали все голосніше говорити про інші шляхи розблокування українського експорту продовольства. The Times повідомила, що Велика Британія координує зі своїми союзниками потенційний план відправлення військових кораблів до Чорного моря для супроводу суден, що експортують українське зерно.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс обговорював створення такого "захисного коридору" з Одеси з міністром закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, зазначило видання.

Згідно з планом, "військово-морські сили союзників очистять територію навколо порту від російських мін, щоб убезпечити транспортування життєво важливої продукції". Також планується розгорнути в Україні ракети великої дальності "для стримування будь-яких спроб Росії саботувати коридор".

Напередодні шеф Пентагону Ллойд Остін подякував Данії, яка пообіцяла надати Україні партію протикорабельних ракет дальньої дії "Гарпун", щоб захистити вантажні судна, що експортують зерно.

Британську концепцію підтримали в Офісі Президента України. Про такий варіант розблокування українських портів як військові конвої для суховантажів з зерном заявив радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

"Зернові конвої – це єдиний формат, який може працювати. Тоді не буде шантажу, тоді все буде чітко працювати", –зазначив він.

За словами президента України Володимира Зеленського, проблему, яка може спровокувати продовольчу кризу в усьому світі, можна вирішити військовими засобами, тому він закликав іноземних партнерів надати Україні необхідну зброю.

Тим часом військово-морські сили США не збираються брати участь у військових операціях в Чорному морі для деблокади українських портів. "Якщо ви питаєте, чи збираються ВМС США брати участь в операціях у Чорному морі, то відповідь – ні... Це просто ще одне свідчення жорстокості, з якою росіяни ведуть цю війну. Ми продовжуємо засуджувати це", – заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Водночас США не розглядають питання послаблення антиросійських санкцій в обмін на експорт зерна з України і чітко вказують, що саме Росія винна у тому, що відбувається.

1 червня очільник українського Міністерства зовнішніх справ України Дмитро Кулеба поінформував, що Україна працює над міжнародною операцією під проводом ООН з флотами партнерів для створення безпечних торгових шляхів для експорту українського продовольства.

"Росія грає зі світом у голодні ігри, блокуючи однією рукою український експорт продовольства, а іншою намагаючись перекласти провину на Україну", – написав Кулеба у Твіттері.

Варто також зазначити, що росіяни не лише блокують український експорт зернових, але й завзято цуплять зерно на тимчасово окупованій ними українській землі. За даними заступника міністра Тараса Висоцького, окупанти вивезли із захоплених українських територій у Росію майже пів мільйона тонн зерна.

Награбоване доправляють до Росії, а також намагалися продати у Єгипті та Лівані. Ці країни купувати крадене збіжжя відмовилися. Однак не можна виключати, що спроби загарбників збути здобич продовжаться.