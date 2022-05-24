Британія розглядає можливість морського конвою для експорту українського зерна

Також планується розгорнути в Україні ракети великої дальності "для стримування будь-яких спроб Росії саботувати коридор".

Велика Британія координує зі своїми союзниками потенційний план відправлення військових кораблів до Чорного моря для супроводу суден, що експортують українське зерно.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The Times.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс обговорював створення такого "захисного коридору" з Одеси з міністром закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, зазначає видання.

Згідно з планом, "військово-морські сили союзників очистять територію навколо порту від російських мін, щоб убезпечити транспортування життєво важливої продукції".

Також планується розгорнути в Україні ракети великої дальності "для стримування будь-яких спроб Росії саботувати коридор".

Напередодні шеф Пентагону Ллойд Остін подякував Данії, яка пообіцяла надати Україні партію протикорабельних ракет дальньої дії "Гарпун", щоб захистити вантажні судна, що експортують зерно.

Нагадаємо, через блокаду Росією українських портів неможливо експортувати 20 млн тонн зерна.