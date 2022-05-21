Через блокаду Росією українських портів неможливо експортувати 20 млн тон зерна, - Блінкен

Майже 90 кораблів фактично повні зерна та готові вирушати, але не можуть цього зробити через російську блокаду Чорного та Азовського морів. Неподалік українських портів 20 млн тон зерна готові до відправки.

Про це повідомляє “Голос Америки” із посиланням на державного секретаря США Ентоні Блінкена.

“В різних частинах країни вона буквально блокує доступ до їжі та іншої гуманітарної допомоги. Вона також використовує продовольство як зброю за межами України, перешкоджаючи українським товарам потрапити на міжнародні ринки”, - повідомив Блінкен.

Він додав, що вирішити проблему, яка загрожує голодом кільком країнам Африки, вимагають в усьому світі.

“Ця їжа має потрапити на ринки. І Росія має це чути голосно і чітко. Тому ми шукаємо засоби та механізми, за допомогою яких це можна зробити. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй дуже задіяний у цьому процесі», - заявив держсекретар США.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця переконаний, що якщо впродовж наступних двох місяців не будуть вжиті конкретні заходи з розблокування українських портів, це буде трагедія.

Кислиця додав, що у четвер, 19 травня, в Нью-Йорку відбулися перемовини американської сторони з міністром сільського господарства України.

“Це були дуже конкретні та предметні перемовини - з цифрами, обсягами, маршрутами та тарифами. Адже потрібно не просто відкрити порт, а ще й переконати перевізників йти у цю небезпечну зону і вивозити зерно в таких обсягах”, - пояснив Кислиця.

Він пояснив, що шлях через суходіл не може задовільнити ті обсяги, які готова надати Україна. До війни щомісяця Україна експортувала 5 млн тон зерна.

Але, за словами Кислиці, наразі мова йде не лише про минулорічний врожай, а й осінній врожай та озимину.

“І якщо цей цикл буде порушений, подолати наслідки цієї кризи буде неможливе не лише цього, а й найближчими роками”, - підсумував він.

Як раніше повідомлялось, Канада готова відправити кораблі до європейських портів, щоб українське зерно було доставлено тим, хто його потребує.

Нагадаємо, російська блокада перешкоджає експорту харчових продуктів з України. Це загрожує мільйонам людей по всьому світу недоїданням і голодом. Тому США закликають припинити блокаду Росією українських портів. А генсек ООН Антоніу Гутерріш веде перемовини з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відкрити експорт українського зерна та запобігти глобальному дефіциту продовольства.