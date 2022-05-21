У липні Україна отримає з Німеччини перші танки “Гепард”, – Spiegel

Пакет допомоги також включає постачання майже 60 000 боєприпасів.

У липні Україна отримає перші 15 зенітних танків “Гепард” з Німеччини.

Таким є результат розмови міністра оборони країни Крістін Ламбрехт та її українського колеги Олексія Резнікова, пише spiegel.de з посиланням на Федеральне міністерство оборони.

Пакет допомоги також включає підтримку навчання з боку Бундесверу, постачання майже 60 000 боєприпасів та ще 15 танків влітку.

Згідно з інформацією видання, навчання, які, попередньо, мають розпочатися за кілька днів, заплановані у штаб-квартирах Збройних сил Німеччини у в Путлосі та Тодендорфі.

“Сьогодні я розмовляла зі своїм українським колегою Резніковим, і він ще раз прямо підтвердив, що Україна хотіла б якнайшвидше отримати з Німеччини зенітні танки “Гепард” разом з 59 тисячами боєприпасів”, – зазначила Ламбрехт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина відправила в Україну нову партію протитанкових гранатометів і мін.