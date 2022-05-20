Зеленський: ​42 держави стали на бік України у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі вже 42 держави оголосили про намір приєднатися до позову України проти Російської Федерації в Міжнародному суді ООН.

Про це він написав у Twitter.

"42 держави стали на бік України у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН та оголосили про намір приєднатися до нашого позову", - зазначив Зеленський.

"Я вдячний партнерам, які обрали правильний бік історії. Це бік правди, міжнародного права та справедливості. Разом ми притягнемо РФ до відповідальності", - додав президент.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив рішення про запровадження тимчасових заходів щодо РФ у справі про розвʼязану нею війну в Україні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що рішенням суду на найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення Росії та визначено, що безпідставна агресія має припинитися.

У позові України зазначено, що Росія під час війни в Україні порушила конвенцію про геноцид.

Водночас юристи зазначають, що юрисдикції стосовно агресії РФ міжнародні суди, зокрема і ООН, не мають. Притягненням до відповідальності за агресію займається Рада Безпеки ООН, де РФ має право вето.