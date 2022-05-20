​Країни-учасниці міжнародного транспортного форуму зобов'язалися припинити співпрацю з РФ та Білоруссю

Дії агресора призводять до негативних наслідків для всього світу.

Учасники Саміту міжнародного транспортного форуму-2022 у Німеччині, які обговорювали відновлення інфраструктури України, ухвалили "Заклик до дій у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України".

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Згідно з ухваленим документом, усі присутні керівники транспортних галузей країн-учасниць саміту висловили одностайну підтримку України та зобов'язалися припинити будь-яку співпрацю з Росією та Білоруссю.

"Відбиваючи російську агресію, Україна створює нову систему безпеки у світі. На жаль, ми платимо за це велику ціну, щодня втрачаючи життя українців і зазнаючи колосальних економічних та інфраструктурних втрат. Дії агресора призводять до негативних наслідків для всього світу... Упевнений, спільними зусиллями ми зможемо відбудувати зруйноване за два роки", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, команда міністерства щоденно опрацьовує список зруйнованих об'єктів. Вже визначено дорожню карту допомоги, яка потрібна Україні наразі і буде потрібна для подальшого післявоєнного відновлення.

"Я щиро вдячний за підтримку Великій Британії, Німеччині, США, Литві - ініціаторам ухвалення "Заклику до дій" і всім країнам, які приєдналися до цього документа, і тим, хто не був байдужий у цей складний час", - додав міністр.

Нагадаємо, в кінці квітня Кубраков повідомив, що збитки для інфраструктури через військове вторгнення РФ сягнули 90 млрд доларів.

Раніше Кубраков в інтерв'ю агентству Reuters також розповів про руйнування або пошкодження понад 300 мостів на національних дорогах, підрив десятків залізничних мостів та руйнування понад 8 тис. км державних доріг, які мають бути відремонтовані або відновлені. Серед можливих джерел фінансування відновлення зруйнованої інфраструктури міністр назвав заморожені російські активи.