Росіяни намагаються оточити наші війська в районах Лисичанська і Сєвєродонецька, – Міноборони

У Чорному морі тим часом лишаються два кораблі з 16 ракетами "Калібр".

Ситуація у районах бойових дій лишається напруженою та має ознаки подальшого загострення. Росіяни ведуть інтенсивний вогонь уздовж усієї лінії зіткнення та намагаються бити артилерією вглибину оборони. Це відбувається у Донецькому операційному районі та в напрямку Словʼянська, заявив речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу.

Також противник зосередився на утриманні зайнятих рубежів і намагається поповнювати запаси озброєння.

"Агресор визначає нові рубежі для пуску ракет по території нашої держави. Як стало відомо розвідці, російські екіпажі дальніх бомбардувальників Ту-22 відпрацьовували умовні пуски ракет з північної частини тимчасово окупованої території АР Крим", – повідомив Мотузяник.

Становище за напрямками і операційними зонами:

За Харківським нпрямком ЗСУ протидіють підрозділам ворога. Противник намагається утримати зайняті рубежі та веде вогонь з артилерійських систем. Зокрема, був обстріл у районі Дементіївки в 27 км від Харкова. На певних діялнках захисники вийшли на державний кордон, однак деякі населені пункти лишаються тимчасово окупованими.

На Словʼянському напрямку захисники відбивають атаки кількох підрозділів. Противник задіяв повітряно-десантні війська і зосередився на наступі. Бʼють артилерію на півдні та південному заході від Ізюма.

Інтенсивні бойові дії тривають на Лиманському, Сєвєродонецькому і Бахмутському напрямках. Мета ворога – оточити наші війська в районах Лисичанська і Сєвєродонецька. На Бахмутському захисники стримують наступ угруповання, яке намагаться оволодіти новими рубежами в районі Попасної.

На Курахівському росіяни за підтримки артилерії та авіації намагаються наступати в напрямку Новомихайлівки, що в 10 кілометрах від Марʼїнки.

Південнобузький та Таврійський напрямки – окупанти намагаються утримувати зайняті рубежі, проводити розвідку, інженерне обладнання позицій і логістичне забезпечення.

На Криворізькому і Херсонському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ворог веде артилерійський вогонь у бік наших військ і намагається обладнати другу лінію оборони.

На Сіверському напрямку ворог вів повітряну розвідку в Чернігівській та Сумській областях. Є загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів прикордонних районів.

На Волинському і Поліському суттєвих змін нема. Білоруські військові чисельністю до семи батальйонів продовжують посилювати ділянки з кордоном України. Лишається загроза ракетних та авіаударів.

Кораблі Чорноморського флоту в акваторіях Чорного і Азовського морів ведуть розвідку та надають вогневу підтримку військам.

"За даними нашої розвідки, станом на сьогодні у готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебуває два кораблі з сумарним залпом до 16 крилатих ракет морського базування типу "Калібр", – додав Мотузяник.

Українські війська ведуть оборонну операцію і завдають втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, орієнтовні втрати ворога з 24 лютого по 20 травня склали 28 700 осіб, 1263 танки і 13 кораблів та катерів. Найбільших втрат учора росіяни зазнали на Бахмутському напрямку.