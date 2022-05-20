У Маріуполі окупанти збираються поновити роботу шкіл, незгодним учителям погрожують

У зруйнованому російськими військами Маріуполі окупаційна влада збирається поновити роботу шкіл – по одній у кожному районі міста.
Окупанти влаштували "організаційно-методичне" зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Протягом травня збираються запустити чотири школи – по одній в кожному районі міста. Глобального вибору освітянам уже не залишають, прямо та непрямо погрожують «негативними» наслідками: від фільтраційних таборів до обмеження «гуманітарної» допомоги", – розповів він.
"Важливе зауваження – математика не для підвищення рівня, а теж як процес знищення української мови. Виявилось, що маріупольські діти не розуміють математичних термінів російською, тому саме для адаптації в навчанні будуть викладати математику. Процес денацифікації можна вважати офіційно запущеним", – зазначив Андрющенко.
Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в Маріуполі російські окупанти відкрили “дитячий центр” у приміщенні, де немає світла та води, а їжу готують на вогні у дворі.