У Маріуполі окупанти збираються поновити роботу шкіл, незгодним учителям погрожують

До переходу на російські програми будуть викладати лише три предмети: російську мову/літературу, історію Росії і математику.

У зруйнованому російськими військами Маріуполі окупаційна влада збирається поновити роботу шкіл – по одній у кожному районі міста.

Окупанти влаштували "організаційно-методичне" зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Протягом травня збираються запустити чотири школи – по одній в кожному районі міста. Глобального вибору освітянам уже не залишають, прямо та непрямо погрожують «негативними» наслідками: від фільтраційних таборів до обмеження «гуманітарної» допомоги", – розповів він.

Фото: t.me/andriyshTime

Учителям повідомили, що з вересня система освіти в Маріуполі повністю переходить на російські стандарти та російські програми. У межах "адаптації" юних маріупольців до переходу на російські програми у школах будуть викладати лише три предмети: російську мову/літературу; історію Росії, математику.

"Важливе зауваження – математика не для підвищення рівня, а теж як процес знищення української мови. Виявилось, що маріупольські діти не розуміють математичних термінів російською, тому саме для адаптації в навчанні будуть викладати математику. Процес денацифікації можна вважати офіційно запущеним", – зазначив Андрющенко.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в Маріуполі російські окупанти відкрили “дитячий центр” у приміщенні, де немає світла та води, а їжу готують на вогні у дворі.