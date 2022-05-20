Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Яку вигоду отримує Китай від російсько-української війни
Яку вигоду отримує Китай від російсько-української війни
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
"Український свідок" показав наслідки форсування росіянами річки Сіверський Донець
"Український свідок" показав наслідки форсування росіянами річки Сіверський Донець
Збройні сили вразили 90 ворожих цілей на півдні України
Збройні сили вразили 90 ворожих цілей на півдні України
У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
Прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця"
Прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця"
ГоловнаСуспільствоВійна

У Дії можна отримати статус безробітного

Кошти надійдуть на картку "єПідтримка".

У Дії можна отримати статус безробітного
Фото: Дія

У Дії – на порталі та в застосунку – з’явилася нова послуга для тих, хто втратив роботу через війну. Завдяки їй можна оформити статус безробітного та отримувати щомісячну допомогу.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Держава продовжує підтримувати і робить усе можливе, щоб зараз допомогти кожному українцю", – написав він.

Для того, щоб оформити в Дії статус безробітного, необхідно:

  • перейти до вкладки "Послуги" й обрати "Допомога по безробіттю";
  • обрати "Оформити статус безробітного" або ж "Скасувати статус безробітного";
  • підтвердити факт того, що ви дійсно втратили роботу та не є студентом денної форми навчання;
  • обрати місце проживання, центр зайнятості;
  • вказати картку для виплати;
  • заповнити контактні дані;
  • підтвердити достовірність наведених даних і подати заявку;
  • очікувати, поки працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку. Сповіщення про це буде надіслано в застосунок.

Нагадаємо, на потреби Збройних сил України через застосунок "Дія" зібрали 300 млн гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також