У Дії можна отримати статус безробітного

У Дії – на порталі та в застосунку – з’явилася нова послуга для тих, хто втратив роботу через війну. Завдяки їй можна оформити статус безробітного та отримувати щомісячну допомогу.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Держава продовжує підтримувати і робить усе можливе, щоб зараз допомогти кожному українцю", – написав він.

Для того, щоб оформити в Дії статус безробітного, необхідно:

перейти до вкладки "Послуги" й обрати "Допомога по безробіттю";

обрати "Оформити статус безробітного" або ж "Скасувати статус безробітного";

підтвердити факт того, що ви дійсно втратили роботу та не є студентом денної форми навчання;

обрати місце проживання, центр зайнятості;

вказати картку для виплати;

заповнити контактні дані;

підтвердити достовірність наведених даних і подати заявку;

очікувати, поки працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку. Сповіщення про це буде надіслано в застосунок.

Нагадаємо, на потреби Збройних сил України через застосунок "Дія" зібрали 300 млн гривень.