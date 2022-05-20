У Дії можна отримати статус безробітного

У Дії – на порталі та в застосунку – з’явилася нова послуга для тих, хто втратив роботу через війну. Завдяки їй можна оформити статус безробітного та отримувати щомісячну допомогу.
Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Держава продовжує підтримувати і робить усе можливе, щоб зараз допомогти кожному українцю", – написав він.
Для того, щоб оформити в Дії статус безробітного, необхідно:
- перейти до вкладки "Послуги" й обрати "Допомога по безробіттю";
- обрати "Оформити статус безробітного" або ж "Скасувати статус безробітного";
- підтвердити факт того, що ви дійсно втратили роботу та не є студентом денної форми навчання;
- обрати місце проживання, центр зайнятості;
- вказати картку для виплати;
- заповнити контактні дані;
- підтвердити достовірність наведених даних і подати заявку;
- очікувати, поки працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку. Сповіщення про це буде надіслано в застосунок.
Нагадаємо, на потреби Збройних сил України через застосунок "Дія" зібрали 300 млн гривень.