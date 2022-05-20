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ЄС виплатив Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги, – Урсула фон дер Ляєн

Єврокомісія працює над платформою відновлення України. 

ЄС виплатив Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги, – Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю, 20 травня, Європейський Союз виплатив Україні новий транш у розмірі 600 млн євро. 

Про це повідомила у Twitter глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

"Сьогодні ми виплатили Україні новий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро. Ми також запропонували додаткову позику на 9 млрд для України у 2022 році", – йдеться в повідомленні. 

Голова ЄК додала, що Єврокомісія працює над платформою для відновлення нашої країни, щоб допомогти відбудувати вільну та демократичну Україну. 

Нагадаємо, 18 травня Урсула фон дер Ляєн повідомила про те, що Єврокомісія надасть Україні новий пакет макрофінансової допомоги на 9 млрд євро.

Окрім того, міста та регіони Європейського Союзу допоможуть у відновленні своїх побратимів в Україні. 

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