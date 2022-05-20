ЄС виплатив Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги, – Урсула фон дер Ляєн

У п'ятницю, 20 травня, Європейський Союз виплатив Україні новий транш у розмірі 600 млн євро.

Про це повідомила у Twitter глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми виплатили Україні новий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро. Ми також запропонували додаткову позику на 9 млрд для України у 2022 році", – йдеться в повідомленні.

Сьогодні ми виплатили Україні новий транш макрофінансової допомоги у розмірі € 600 мільйонів.



Ми також запропонували додаткову позику в €9 мільярдів для України у 2022 р



Ми працюватимемо над платформою для відновлення, щоб допомогти відбудувати вільну та демократичну Україну pic.twitter.com/7uYcUV4bjd — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2022

Голова ЄК додала, що Єврокомісія працює над платформою для відновлення нашої країни, щоб допомогти відбудувати вільну та демократичну Україну.

Нагадаємо, 18 травня Урсула фон дер Ляєн повідомила про те, що Єврокомісія надасть Україні новий пакет макрофінансової допомоги на 9 млрд євро.

Окрім того, міста та регіони Європейського Союзу допоможуть у відновленні своїх побратимів в Україні.