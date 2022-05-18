Тимошенко розповів про дилему майже добудованого Троїцького мосту на Миколаївщині

На Миколаївщині є недобудований за президентською програмою «Велике будівництво» Троїцький міст, який, ймовірно, вже буде добудовано після закінчення війни. Для його повної добудови залишався місяць роботи.

Ситуацію з недобудовою прокоментував під час робочої поїздки на Миколаївщину заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв’ю виданню HB.

Троїцький міст, який почали зводити ще до війни, встигли завершити майже на 90% менш ніж за рік.

За підрахунками начальника Служби автомобільних доріг Миколаївщини Олександра Антощука, добудова мосту обійдеться у 45 млн грн. Зараз там функціонує тимчасова об'їзна дорога, по якій йде автомобільний транспорт, але вона не витримує великих навантажень.

«Треба з військовими поговорити. Міст монолітний, а якщо його, не дай боже, доведеться підривати? І тоді запитання - навіщо зараз витрачати 40 млн грн?» - прокоментував ситуацію Тимошенко.

На його думку, це – палка у двох кінцях, оскільки якщо залишити міст недобудованим, уся ця подушка, яка вже насипана, буде розсипатися. Тому треба вирішити: чи виділити кошти і добудувати, якщо військові дозволять, або не виділяти кошти і користуватися тимчасовим переїздом.

Як інформував Тимошенко, у перші дні після деокупації Київської та Чернігівської областей найперше завдання було зробити проїзди на тих ділянках, де мости були зруйновані. Це відбувалося за такою логікою: як тільки ДСНС розмінувало територію, військові давали добро, щоб робили туди проїзд, окрім декількох ділянок. Це тимчасове рішення.

«У нас небагато локацій, де ми робимо постійне рішення. Це, наприклад, Стоянка [під Києвом]. Але ми поки не поспішаємо з відбудовою постійних мостів, тому що розуміємо - йде війна», - підкреслив заступник керівника ОП.

Він також додав щодо постійних рішень: «Ми зараз займаємося тільки проєктуванням. Щоб як тільки прийде мир в Україну, ми одразу могли відбудовувати, а не чекати проєктування, експертизи і так далі».

Нагадаємо, як раніше повідомили у Міністерстві інфраструктури, для відновлення українських доріг після російської збройної агресії знадобиться 3-4 роки за наявності відповідного фінансового ресурсу