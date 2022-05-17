США збільшать штрафи для компаній, які порушують санкції проти РФ та Китаю, – Bloomberg

Інші компанії мають бачити, якої поведінки треба уникати.

Влада Сполучених Штатів має намір переглянути штрафи для компаній, які порушують обмеження на експорт продукції в такі країни, як Росія та Китай, у бік збільшення.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Видання посилається на помічника секретаря з експортного регулювання Бюро промисловості та безпеки в Мінторгівлі США Меттью Аксельрода.

За його словами, потенційні зміни включають підвищення штрафів для фірм, що порушують правила, і можливість раніше оприлюднити звинувачення, щоб інші компанії могли бачити в режимі реального часу, якої поведінки слід уникати.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен говорив про те, що союзники з НАТО мають намір продовжуватимуть санкційний тиск на Російську Федерацію стільки, скільки це буде потрібно.

До слова, Державний департамент США оголосив про запровадження нових санкцій проти російських банків та компаній та фізичних осіб з РФ та Білорусі.