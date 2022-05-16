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Територіальні органи Держрегуляторної служби реорганізували

Створено шість міжрегіональних відділів.

Територіальні органи Держрегуляторної служби реорганізували
Фото: Урядовий портал

Кабінет Міністрів України реорганізував вісім територіальних органів Державної регуляторної служби у шість міжрегіональних відділів.

Реорганізація передбачена розпорядженням уряду від 10 травня 2022 року.

Створено Західний, Центрально-Західний, Центральний, Південний, Дніпровський, Східний міжрегіональні відділи.

Західний відділ покриватиме Волинську, Закарпатську та Львівську області, Центрально-Західний - Тернопільську, Чернівецьку, Рівненську, Хмельницьку.

Центральний – Київ, Київську, Черкаську, Чернігівську, Житомирську, Вінницьку області.

Південний міжрегіональний відділ – Одеську, Херсонську та Миколаївську області.

Дніпровський міжрегіональний підрозділ працює, як і раніше, для Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей, так само як Східне відділення: Харківська, Сумська, Донецька, Полтавська, Луганська області.

Нагадаємо, торік у січні головою Державної регуляторної служби був призначений колишній очільник Харківської обладміністрації Олексій Кучер.

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