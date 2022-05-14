НКРЕКП знову здійснюватиме позапланові перевірки

Уряд дозволив Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проводити позапланові невиїзні перевірки підприємств у сфері енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Після впровадження воєнного стану переважна більшість заходів контролю була призупинена. Перевірки можливі лише там, де є значна загроза безпеці держави, життю і здоров’ю людей або довкіллю.

"Енергетика та комунальний сектор – це частина критичної інфраструктури, яка потребує безперебійного функціонування. Саме тому відновлення контрольних заходів допоможе їй працювати краще, забезпечуючи українців життєво необхідними послугами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, НКРЕКП здійснює держрегулювання суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.