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НКРЕКП знову здійснюватиме позапланові перевірки

Після впровадження воєнного стану переважна більшість заходів контролю була призупинена.

НКРЕКП знову здійснюватиме позапланові перевірки
Фото: oilreview.kiev.ua

Уряд дозволив Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проводити позапланові невиїзні перевірки підприємств у сфері енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Після впровадження воєнного стану переважна більшість заходів контролю була призупинена. Перевірки можливі лише там, де є значна загроза безпеці держави, життю і здоров’ю людей або довкіллю.

"Енергетика та комунальний сектор – це частина критичної інфраструктури, яка потребує безперебійного функціонування. Саме тому відновлення контрольних заходів допоможе їй працювати краще, забезпечуючи українців життєво необхідними послугами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, НКРЕКП здійснює держрегулювання суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

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