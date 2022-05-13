На дорогах Вознесенська та Нової Одеси обладнані тимчасові будови для проїзду, - ОП

Відновлення інфраструктурних об‘єктів відбувається після узгодження з військовими адміністраціями та ЗСУ.

У Миколаївській області продовжують облаштовувати можливості проїзду попри зруйновані мости та шляхопроводи. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

“Сьогодні побачив масштаби руйнувань завдані нам РФ”, - сказав Тимошенко, перебуваючи на Миколаївщині.

За його словами, наразі тимчасові будови для проїзду вже обладнані у Вознесенську та Новій Одесі. На ділянці Благовіщенське - Миколаїв тривають роботи з розбирання зруйнованого мосту.

“Калинівка – Снігурівка поки що проїзду немає через ворожі обстріли”, - зазначив Тимошенко.

Він також зауважив, що відновлення інфраструктурних об‘єктів в усіх регіонах Україні відбувається після узгодження з військовими адміністраціями та Збройними силами України.

Нагадаємо, раніше заступник керівника ОП повідомив, що в Миколаєві, де з середини квітня почалися проблеми з водою через пошкодження водогону внаслідок ворожих обстрілів, підключають альтернативні джерела централізованого водопостачання.