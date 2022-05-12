ВР ухвалила закон про безперебійне виробництво та постачання сільгосппродукції на час воєнного стану

Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому закон про безперебійне виробництво та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Законопроєктом №7264 передбачається спрощення фітосанітарних вимог під час час експорту, імпорту та переміщення продукції рослинного походження територією України, зокрема, тепер буде можливість оформлення фітосанітарного сертифіката в електронній формі.

Окрім того, під час воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування розширюється перелік суб’єктів, які можуть відбирати зразки та проводити фітосанітарну експертизу. Зокрема, запроваджено спрощений порядок уповноваження приватних лабораторій і можливість відбору зразків їхніми фахівцями.

Також з’являється можливість для українських виробників органічної продукції, які здійснювали виробництво за стандартами Європейського Союзу, перейти на українські стандарти виробництва без додаткового перехідного періоду (якщо це відбувається у рамках одного органу сертифікації), а також одержання державної підтримки.

Нагадаємо, Єврокомісія створить транспортні "лінії солідарності" з Україною, щоб полегшити експорт продовольства в умовах блокування Росією шести морських портів. Через порти, які зараз або закриті, або заблоковані, проходило понад 90% загального товарообігу.

До слова, станом на 11 травня аграрії отримали кредитів для проведення посівної кампанії на суму 24 млрд 177 млн гривень.