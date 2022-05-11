Україна відновила експорт свинини та яловичини до ЄС

За результатами перемовин з Європейською комісією та країнами-членами ЄС Україна погодила транзит м'яса свинини та яловичини через територію ЄС через румунський пункт пропуску Ісачеа-Орлівка.

Про це повідомляє пресслужба Мніагрополітики.

Зазначається, що через російську агресію Україна втратила традиційні шляхи експорту своєї продукції морським транспортом, що призвело до необхідності оновлення умов ввезення та транзиту українських товарів через територію ЄС

Так, сторони узгодили здійснення транзиту м’яса свинини та яловичини, а також та м’ясних продуктів та композитних продуктів з цих видів м’яса, оброблених відповідно до категорій обробок B-F (відповідно до пункту 1 додатку XXVI до Регламенту (ЄС) № 2020/429).

"Оскільки Україна не авторизована на експорт цих видів товарів до ЄС в частині проходження аудиту країни щодо здоров’я тварин, в якості виключення на час військового стану і деблокади українських портів, дозволено транзит виключно через порти Румунії", - зазначили в Мінагрополітики.

При цьому вантажі мають відповідати таким вимогам:

супроводжуватися міжнародним ветеринарним сертифікатом, який вимагається країною-імпортером (країною-призначення);

транспортуватися у закритих контейнерах з потужностей походження до країни-імпортера (країни-призначення);

оператор ринку має завчасно повідомляти відповідний прикордонний пункт контролю про ввезення таких вантажів шляхом заповнення першої Частини 1 загального документа здоров’я для ввезення (CHED-P) через інформаційну систему ЄС – TRACES NT;

ввозитися та вивозитися з території ЄС через схвалені прикордонні пункти контролю.

Раніше повідомляли про зміну умов експорту та транзиту української продукції тваринного походження автомобільним та залізничним сполученням.

Ввезення та транзит до або через ЄС здійснюється виключно через схвалені прикордонні пункти пропуску для визначених категорій товарів. На час воєнного стану, до основних додаються також тимчасові пункти пропуску (для Польщі – Шегені, для Румунії – Ордівка та Вадул-Сірет).

Нагадаємо, на час воєнного стану Україна обмежила експорт аграрної продукції, яка може бути в дефіциті. Зокрема, зупинено вивезення з країни гречки, жита та вівса.

Міністерство аграрної політики щомісяця оновлює баланси і виносить на розгляд Кабміну питання того чи іншого регулювання, щоб фізично були доступні продукти, перш за все, для споживання українцями.

Раніше Тарас Висоцький говорив про те, що з початку війни Україна недоотримала на експорті продовольства 1,5 млрд доларів.