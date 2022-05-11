Від Гайворона до Рудниці можна доїхати за 32 гривні.

Раритетною Гайворонською вузькоколійкою поїхав ще один поїзд Укрзалізниці. Він курсуватиме між Вінницькою та Кіровоградською областями. Вартість квитка за повним маршрутом, від Гайворона до Рудниці, – 32 гривні.

Фото: УЗ

Про це повідомила пресслужба компанії.

Доданий денний поїзд №6271/6274 з Гайворона відправляється об 11:03, прибуває до станції Рудниця о 14:48. Зворотно вирушає о 15:52 і прибуває до станції Гайворон о 19:59. Він курсує тричі на тиждень: щовівторка, щоп’ятниці та щонеділі.

Поїзд №6273/6272 Гайворон – Рудниця курсує щодня. Відправляється з Рудниці о 04:05, прибуває до Гайворона о 07:51. З Гайворона відправлення о 17:20 і прибуття в Рудницю о 21:03.

Зупинки передбачені на станціях Передбужжя, Жданове, Лугова, Осіївка, Устя, Киріївка, Бершадь, Яланець-1, Яланець-2, П'ятківка, Дохно, Куренівка, Щербакове та Нефар.

Фото: УЗ

Фото: УЗ

Фото: УЗ

Фото: УЗ

Фото: УЗ

В Укрзалізниці нагадали, що у жовтні 2021 року після півторарічного простою було відновлено курсування приміського поїзда між Вінницькою та Кіровоградською областями вузькоколійним маршрутом Гайворон – Рудниця.

Минулого тижня було додано ще один, денний, потяг. Це найдовший маршрут вузькоколійки в Європі – близько 130 км. "Вузькоколійка наразі активно використовується також переселенцями, які знайшли в регіоні тимчасовий прихисток від війни. Тільки в Гайвороні та Бершаді їх близько 10 тисяч", – повідомляють в УЗ.

На першому організованому Укрзалізницею рейсі для журналістів та активістів залізничного руху курсували традиційні для вузькоколійки раритети: два пасажирські вагони Pafawag та паротяг Гр-280 (міняється з тепловозом ТУ2).

Відновлення цього сполучення важливе ще й тому, що вузькоколійна залізниця (ширина колії 750 мм) – це об’єкт історико-культурного та технічного надбання нашої країни, наголосили у компанії.