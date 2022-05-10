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У Рівному зіткнулися вантажівка, маршрутка та два легкові авто. Відомо про 4 потерпілих

Водій вантажного автомобіля був за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Фото: ГУНП у Рівненській області

Уранці вівторка, 10 травня, у Рівному сталася ДТП за участю чотирьох авто. Відомо про чотирьох потерпілих.

Як повідомляє обласна поліція, близько 6:20 на перехресті вулиць Шухевича – Князя Володимира – Литовської зіткнулися вантажівка, маршрутка та два легкові авто.

Правоохоронці працюють на місці події. Рух на цій ділянці ускладнений, його регулюють інспектори.

Попередньо до лікарні доставили чотирьох потерпілих. 

"Водій вантажного автомобіля перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння: прилад "Драгер" показав 1,04 проміле", – розповіли у поліції.

Фото: ГУНП у Рівненській області

Фото: ГУНП у Рівненській області

Фото: ГУНП у Рівненській області

Фото: ГУНП у Рівненській області

Фото: ГУНП у Рівненській області

Фото: ГУНП у Рівненській області

Нагадаємо, ввечері 3 травня на Рівненщині на трасі Київ – Чоп зіткнулися бензовоз, автобус і легкове авто. Загинули 24 пасажири та двоє водіїв (мікроавтобуса та автобуса). Травмувалося 12 осіб: 11 пасажирів автобуса та водій бензовоза. Усі учасники ДТП – із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.

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