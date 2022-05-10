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В Ізюмі на Харківщині з-під завалів п’ятиповерхового будинку дістали тіла 44 загиблих цивільних

Будинок окупанти знищили ще в першій декаді березня.

В Ізюмі на Харківщині з-під завалів п’ятиповерхового будинку дістали тіла 44 загиблих цивільних
Руйнування в Ізюмі
Фото: Україна оперативно

У тимчасово окупованому Ізюмі на Харківщині з-під завалів п’ятиповерхового будинку дістали тіла 44 загиблих цивільних. 

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Будинок окупанти знищили ще в першій декаді березня.

“Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення! Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять!” – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міноборони Великобританії повідомили, що Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи біля Ізюма. Це зроблено задля того, щоб просунутися на північ уздовж осі Донбасу та захопити Краматорськ і Сєвєродонецьк. 

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