В Ізюмі на Харківщині з-під завалів п’ятиповерхового будинку дістали тіла 44 загиблих цивільних

У тимчасово окупованому Ізюмі на Харківщині з-під завалів п’ятиповерхового будинку дістали тіла 44 загиблих цивільних.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Будинок окупанти знищили ще в першій декаді березня.

“Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення! Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять!” – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міноборони Великобританії повідомили, що Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи біля Ізюма. Це зроблено задля того, щоб просунутися на північ уздовж осі Донбасу та захопити Краматорськ і Сєвєродонецьк.