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Недооцінка сили українського спротиву не дозволила Путіну оголосити про "перемоги" на параді 9 травня, – Міноборони Британії

Розвідка вважає, що РФ сподівалася на слабкий опір українців, який дозволив би швидко оточити населені пункти. 

Недооцінка сили українського спротиву не дозволила Путіну оголосити про "перемоги" на параді 9 травня, – Міноборони Британії
Фото: Владислав Кузніченко

Недооцінка Росією українського опору та її планування "за найкращим сценарієм" привели до очевидних оперативних помилок, які не дозволили Путіну оголосити про військовий успіх в Україні на параді 9 травня.

Ймовірно, що план вторгнення Росії був заснований на хибному припущенні, що вона зустріне слабкий спротив та зможе швидко оточити та обійти населені пункти. Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства Великобританії, оприлюдненому в твіттері. 

"Це припущення побудило російські сили спробувати провести початкову фазу операції легким і точним підходом, призначеним для досягнення швидкої перемоги з мінімальними затратами", – вважають розвідники. 

Цей прорахунок привів до непомірних втрат та подальшого послаблення оперативної уваги РФ. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтервʼю Associated Press висловив думку, що похмурі обличчя російських генералів на параді в Москві є ознакою поразки у війні проти України. Очільник МЗС вважає, що усунення від влади президента РФ Володимира Путіна та зміна режиму в Росії є єдиним способом захисту Заходу і союзників від майбутніх загроз з боку Москви. 

Британський міністр оборони Бен Воллес у вчорашньому виступі Путіна на кремлівському параді побачив "ознаки розпачу".

 

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