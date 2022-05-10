Недооцінка сили українського спротиву не дозволила Путіну оголосити про "перемоги" на параді 9 травня, – Міноборони Британії

Недооцінка Росією українського опору та її планування "за найкращим сценарієм" привели до очевидних оперативних помилок, які не дозволили Путіну оголосити про військовий успіх в Україні на параді 9 травня.
Ймовірно, що план вторгнення Росії був заснований на хибному припущенні, що вона зустріне слабкий спротив та зможе швидко оточити та обійти населені пункти. Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства Великобританії, оприлюдненому в твіттері.
"Це припущення побудило російські сили спробувати провести початкову фазу операції легким і точним підходом, призначеним для досягнення швидкої перемоги з мінімальними затратами", – вважають розвідники.
Цей прорахунок привів до непомірних втрат та подальшого послаблення оперативної уваги РФ.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 May 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 10, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/l07FXELmoB
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1c0D5OtBGX
Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтервʼю Associated Press висловив думку, що похмурі обличчя російських генералів на параді в Москві є ознакою поразки у війні проти України. Очільник МЗС вважає, що усунення від влади президента РФ Володимира Путіна та зміна режиму в Росії є єдиним способом захисту Заходу і союзників від майбутніх загроз з боку Москви.
Британський міністр оборони Бен Воллес у вчорашньому виступі Путіна на кремлівському параді побачив "ознаки розпачу".