Недооцінка сили українського спротиву не дозволила Путіну оголосити про "перемоги" на параді 9 травня, – Міноборони Британії

Розвідка вважає, що РФ сподівалася на слабкий опір українців, який дозволив би швидко оточити населені пункти.

Недооцінка Росією українського опору та її планування "за найкращим сценарієм" привели до очевидних оперативних помилок, які не дозволили Путіну оголосити про військовий успіх в Україні на параді 9 травня.

Ймовірно, що план вторгнення Росії був заснований на хибному припущенні, що вона зустріне слабкий спротив та зможе швидко оточити та обійти населені пункти. Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства Великобританії, оприлюдненому в твіттері.

"Це припущення побудило російські сили спробувати провести початкову фазу операції легким і точним підходом, призначеним для досягнення швидкої перемоги з мінімальними затратами", – вважають розвідники.

Цей прорахунок привів до непомірних втрат та подальшого послаблення оперативної уваги РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 May 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1c0D5OtBGX — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 10, 2022

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтервʼю Associated Press висловив думку, що похмурі обличчя російських генералів на параді в Москві є ознакою поразки у війні проти України. Очільник МЗС вважає, що усунення від влади президента РФ Володимира Путіна та зміна режиму в Росії є єдиним способом захисту Заходу і союзників від майбутніх загроз з боку Москви.

Британський міністр оборони Бен Воллес у вчорашньому виступі Путіна на кремлівському параді побачив "ознаки розпачу".