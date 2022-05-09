Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук

У столиці Німеччини Берліні у Трептов-парку, де розташовано меморіал загиблим радянським воїнам, напали на знімальну групу українського телеканалу 1+1.

Про це з посиланням на журналістку Наталю Фібриг повідомив активіст української громади в Євросоюзі Олександр Снідалов.

"Щойно в Трептовер парку рашисти побили українську знімальну групу 1+1, яка фільмували сюжет про порушення під час заходів 9 травня. Ще раз. Українських журналістів під час професійної діяльності побили в Берліні рашисти", – написав Снідалов у фейсбуці.

Він додав, що поліція Берліну була поруч і "не змогла цьому запобігти".

Оновлення. Згодом Снідалов уточнив, що невідомі нібито напали не Фібриг, а на іншу журналістку 1+1 – Наталку Мосейчук.

Попри це, сама Мосейчук про це наразі не повідомила.

Журналістка розповіла, що 9 травнян На запрошення Надзвичайного і Повноважного посла Андрія Мельника взяла участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника радянському солдату.

"Побачила наших. Всі близькі. Всі рідні. Біженці. Діаспора. Студенти. Вшанували пам’ять жертв Другої Світової. Неочікувано зустріла Тіну Кароль. Спонтанно організувалися і разом з народною артисткою заспівали гімн. Та так, щоб чули вороги!", – написала Мосейчук у фейсбуці.

"Ті були недалеко. Через дорогу. Блєяли щось про нацизм в угарі і передчутті переможних 100 грам, в їхньому випадку кількох літрів горілки. Ми були щиріщі, голосніші, переконливіші. Ми були людьми!", – розповіла журналістка і виклада у соцмережі відео події.

Утім, пообіцяла другий "репортаж початківця".

Як відомо, поліція федеральної землі Берлін у Німеччині заборонила активістам використання прапорів України та іншої української символіки під час пам’ятних заходів 8 і 9 травня. Під заборону також потрапили прапори Росії, СРСР, "ЛНР" і "ДНР", літери V і Z та георгіївські стрічки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку.