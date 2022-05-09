Болгарія погрожує заблокувати нафтові санкції, якщо їй не нададуть тих же умов, що і Угорщині

Болгарія пригрозила не підтримати новий пакет санкцій ЄС, якщо для неї не зроблять виняток при введенні заборони на закупівлю російської нафти. Про це заявив віцепрем'єр-міністр країни Асен Василєв, пише Euractiv.

Країна вимагає таких самих умов, які Євросоюз може запропонувати Угорщині, Словаччині та Чехії - відтермінування введення нафтового ембарго до 2024 року.

У ефірі національного телеканалу BNT Асен Василєв заявив, що якщо поступки робляться для інших країн, Болгарія їх теж вимагатиме.

«Якщо ні, ми не будемо підтримувати санкції. Але я не очікую до цього дійти, виходячи з переговорів», – сказав він.

Країна подала свої пропозиції Єврокомісії, мотивуючи їх тим, що до неї мають застосовуватися ті самі аргументи, що й до Угорщини та Словаччини, але офіційної відповіді не отримала.

Нагадаємо, учора відбулася зустріч послів 27 країн-членів ЄС щодо рішення про заборону імпорту російської нафти. ЄС запропонував Угорщині та Словаччині відтермінувати виконання санкції щодо нафтового ембарго до кінця 2024 року, а Чехії – до червня того ж року. Але Угорщина на ці умови не погодилася.

За даними Euractiv, переговори щодо нафтового ембарго триватимуть і в понеділок, і у вівторок.

Нагадаємо, введення нафтового ембарго планується в рамках шостого пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. На це потрібна згода усіх 27 країн-членів ЄС. Також пропонується відключення від SWIFT ключового російського банку Сбербанк та буде обмежене мовлення трьох російських каналів в Європі.