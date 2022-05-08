Джонсон: ​Україна потребує більше наступальної зброї, щоб відбити окуповані території

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон наголосив, що Україна потребує більше наступальної зброї для того, аби відбити окуповані території у російських окупантів.

Про це він заявив під час зустрічі лідерів "Великої сімки", передає "РБК-Україна".

"Військової техніки, яка призначена для того, щоб допомоги українським військам утримати позиції, більше недостатньо. При цьому країні також потрібна наступальна військова техніка, щоб відбити землю", - наголосив Джонсон.

Раніше повідомлялося, що Британія надасть Україні додаткову військову підтримку в розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів (1,6 млрд доларів). Це збільшить допомогу ЗСУ, які борються з російським вторгненням.

Також США направляють в Україну новий пакет військової допомоги у розмірі 150 мільйонів доларів. До нього увійдуть артилерійські снаряди, радари для контрбатарейної боротьби та ін.

Нагадаємо, раніше міністри фінансів країн "Великої сімки" зробили заяву про додаткову підтримку Україні в розмірі понад 24 мільярди доларів.