Міністри фінансів країн G7 анонсували $24 млрд допомоги Україні

Міністри фінансів країн "Великої сімки" зробили заяву про додаткову підтримку Україні в розмірі понад 24 мільярди доларів. Про це повідомляє Reuters.

Міністри запевнили: вони готові збільшити допомогу та працювати над новими траншами в міру потреби.

Вони також висловили жаль з приводу участі Росії в міжнародних форумах, в тому числі в зустрічах G20, Міжнародного валютного фонду і Світового банку на цьому тижні, та зазначили, що міжнародні організації не повинні вести діяльність з Росією "у звичній манері".

Нагадаємо, раніше міністри G7 домовились не платити Росії за газ у рублях, як цього вимагала РФ.